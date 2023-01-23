『FOXEY boutiqueフォクシーブティック コットンシルクニット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月27日 10時 06分に出品され03月27日 10時 06分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在723件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 FOXEY boutique フォクシー ブティック

KNIT TOP "LIBELLULE"



フリーサイズ

お色はホワイトです



出品にあたりクリーニングに出しましたので、購入後そのまま着ていただけます。



公式サイトにもお取り扱いのあるお洋服です

86900円



コットンシルク素材のニットプルオーバー

袖がポップコーン編みという立体的なドット模様のお袖になっております。



デコルテが綺麗に見えるネックラインです。



目立った傷や汚れなく美品です♡





コットンニット シルクニット トップス セーター

素材···シルク

ネック···クルーネック/Uネック



カラー···ホワイト

素材···シルク

ネック···クルーネック/Uネック

季節···オールシーズン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: フォクシーブティック

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ FOXEY

boutiqueフォクシーブティック

コットンシルクニット