『バーバリーコート ブラックレーベル【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 11時 38分に出品され03月26日 11時 38分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在371件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー...ブラック

古着で購入しましたがサイズが合わないため出品します。

着こなし感あります。

ベルトなし。

ボタンほつれありますが、このまま出品しますので、ご自身で付け直しをお願いします。



#バーバリー

#ブラックレーベル

#コート

#冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: バーバリー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ バーバリーコート ブラックレーベル