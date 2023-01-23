『テンダーロイン バッファロージャケット 36 xs【2024年最新】 』はヤフオクでから05月09日 04時 28分に出品され05月09日 04時 28分に終了予定です。即決価格は16,830円に設定されています。現在150件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···オリーブ





サイズ36

身幅：約48.5cm

着丈：約61cm

袖丈 : 約54cm

肩幅 : 約 42cm







目立った傷や汚れなどはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします





値下げ交渉、コメントご遠慮下さい。

即購入希望です。





ワークシャツ

オンブレ

ボーリングシャツ

アロハ

キャップ

ホースシューリング

木村拓哉着用

チャレンジャー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: テンダーロイン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ テンダーロイン バッファロージャケット 36

xs