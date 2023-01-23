『COACH トートバッグ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 21時 58分に出品され03月21日 21時 58分に終了予定です。即決価格は8,073円に設定されています。現在602件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 - ブランド: COACH

- 色: 黒

- 内側の色: 赤

- 素材: レザー

- スタイル: トートバッグ

- 金具の色: ゴールド





何度か使用しました。

画像にあるようにスレ傷があります。

ショルダーのストラップはついてません。



質問等ございましたら、コメントお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり

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レディース

バッグ タグ COACH

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