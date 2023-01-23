『SLOW&CO fino one shoulder bag スロウ 本革【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月23日 00時 58分に出品され04月23日 00時 58分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在185件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 SLOW&CO fino one shoulder bag スロウ 本革



新品購入後、2度ほど使用しました。美品かと思います。断捨離のためお譲りいたします。



定価 46,200円





●アイテム詳細

品番：

49S164H

サイズ：

W38 H40 D15

素材：

本体 牛革/フルベジタブルタンニンピット槽なめし 栃木レザー株式会社製

裏地 麻

カラー：

BLACK(#10)





●アイテム説明

本体に日本で最高の技術とされる1937年創業の栃木レザー株式会社製のフルベジタブルタンニングレザー（ヌメ革）を使用しています。古来伝承のピット槽によるフルベジタブルタンニンなめし専門タンナーとして世界的にも知られています。南米産のミモザの樹皮から抽出されたパウダー状のタンニン剤でじっくりと時間をかけてなめしあげた純正ヌメ革は、匠の技術を巧みに駆使し造り上げたワイルドで完成度の高い革に仕上がります。SLOWの定番シリーズで使われているbono・rubonoの原皮は北米産なのに対し、こちらのシリーズは日本国内の厳選した牛革を使用しています。北米産に比べて銀面が薄く、またオイル仕上げをしないことで、しなやかさと軽さを兼ね備えています。



オールメイドインジャパンを体現するそんなレザーとなっております。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ SLOW&CO

fino

one

shoulder

bag

スロウ



本革