『SLOW&CO fino one shoulder bag スロウ 本革【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月23日 00時 58分に出品され04月23日 00時 58分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在185件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>バッグ
|商品の状態:
|未使用に近い
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落札価格15000円
185 入札履歴
終了
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