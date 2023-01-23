『専用 マルニ MARNI マーケット ショルダーバッグ レーズン【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 09時 32分に出品され03月27日 09時 32分に終了予定です。即決価格は10,725円に設定されています。現在121件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 専用です



大幅なお値下げは不可ですが、お値段交渉はコメントからお願いします。



マルニ

MARNI マーケット

ショルダーバッグ

レーズン



阪急百貨店オンラインにて購入し、2.3回短時間使用しました。

難なく美品かと思いますが、購入時より黒のタグが少し跡が付いていました（写真7枚目）

また、見落としがある場合もございますので、神経質な方はご遠慮ください。

すり替え防止のため、返品不可



付属品は、保存袋のみです。

ネコポス用の段ボールに入れての発送、ポスト投函になるかと思います。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: マルニ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 専用 マルニ MARNI

マーケット ショルダーバッグ レーズン