『OZOC トレンチコート ネイビー【お歳暮】』はヤフオクでから03月17日 23時 06分に出品され03月17日 23時 06分に終了予定です。即決価格は5,399,999円に設定されています。現在599件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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OZOC

オゾック

ネイビー

トレンチコート

袖ロールアップ可能

腰紐あり

クリーニング済み



とても柔らかく軽い素材です。

女性らしいシルエット。



流行りのないラインですのでまだまだきていただけます。

お好きそうな方、ぜひ！



ペット喫煙者なし。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ OZOC

トレンチコート ネイビー