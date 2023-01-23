『アディダス トラックジャケット アルゼンチン代表 ジャージ XL 刺繍 3ライン【2024年最新】 』はヤフオクでから03月29日 02時 39分に出品され03月29日 02時 39分に終了予定です。即決価格は10,904円に設定されています。現在507件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 adidas アディダス ジャージ 上 トラックジャケット サッカー アルゼンチン代表 サイズXL パフォーマンスロゴ 長袖 刺繍ロゴ ワッペン 3ライン 3ストライプ 送料無料の出品です。



全体的にあまりダメージがないんですが、used品なため、当方見逃しているダメージなどあるかもしれませんので、ご理解頂ける方のみ購入よろしくお願いいたします。



カラー

ブラック(黒)×シルバー(銀)×ブルーグレー(青が入ったようなグレー)



サイズ 2XO(XL相当)



着丈 73

身幅 61

袖丈 80



肩幅を計測するポイントがなかったため、袖丈が長くなっています。(ラグランスリーブ)



素人採寸なので、多少の誤差はご了承ください。



古着なためご理解頂ける方のみ購入よろしくお願いいたします。



発送は折りたたんでの発送になります。



他にも服を出品していますので、よろしければご覧ください。→ #MS2917古着



ビッグサイズ、オーバーサイズをお探しの方は是非！



70s、80s、90sにも劣らない良さがあります。



メンズ



#MS2917古着

#adidas

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#アルゼンチン代表 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: アディダス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ アディダス

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アルゼンチン代表

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XL

刺繍

3ライン