『【美品】BLIZ Les Paul Custom タイプ by AriaPro2【2024年最新】 』はヤフオクでから03月04日 09時 15分に出品され03月04日 09時 15分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在576件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■モデル：LesPaul Customタイプ AriaPro2 BLPシリーズ

■カラー：ブラック

■ネック：希少セットネック仕様

■スケール：628mm

■フレット：22フレット

■ピックアップ： MH-1G Humbucking x 2

■コントロール：2ヴォリューム、2トーン、3WAYスイッチ

■指板：ローズウッド、22F



動作確認済み、目視で打撃痕、傷、剥がれ等は無く状態はVery Goodです。

サービスとして；

①未使用ギターストラップ

②未使用クリップチューナー（KORG PothHawk-G2）**要電池交換**

③未使用ギターポリッシュ）CGP-80）

④ギターピック

⑤3mギターケーブル

⑥DAddario ダダリオ エレキギター弦1セット



タバコは吸わないので黄ばみ変色はありません。厳重に梱包して発送いたします。 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>ギター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし