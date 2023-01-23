『新品 未開封 MTG ReFa BEAUTECH DRYER SMART【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 18時 19分に出品され04月21日 18時 19分に終了予定です。即決価格は12,090円に設定されています。現在329件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 リファ ビューティックドライヤー スマートです。

ザクラスのメンバーズセレクションで今年注文し、未開封のままです。

2枚目の高島屋の包装もそのままです。



価格：税込38,000円

コンパクトなボディで、驚きのパワー。速乾*、なのに、まとまる。つやめく。



ヘアドライの速さと、仕上がりの美しさ。

同時には叶えにくいこの2つを、日本のトップサロンと世界的モーターメーカーとの共同開発で実現。

より小さく、軽量化した待望のコンパクトドライヤーが誕生しました。

見た目からは想像できないパワフルさと、プロフェッショナルの技を再現する独自のテクノロジーとメソッドで、ドライヤーの常識を鮮やかに覆します。



【型番】RE-AN-02A(ホワイト)、

【電力】電源：AC100V 50／60Hz、消費電力：1,150W(HOT、HIGH時)

【サイズ】本体サイズ：約216×49×197mm(電源コード、ノズルを含まず)、本体重量：約475g(電源コード含む、ノズルを含まず)、ケーブルの長さ：約1.7m

【付属品】セット用ノズル、取扱説明書、保証書、ギャランティーカード 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>美容家電>>>ヘアドライヤー 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: リファ