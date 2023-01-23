『【新品未使用】 CASETIFY オペオペの実 AirPods Apple【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月04日 11時 31分に出品され05月04日 11時 31分に終了予定です。即決価格は10,659円に設定されています。現在244件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★新品未使用

★送料無料

★匿名配送

★即購入可



完売品‼︎

ワンピース コラソン トラファルガーロー

casetify限定品

オペオペの実 AirPods Pro ケースです☺︎♫



専用ケース付き。

梱包ケースに入れて保管しておりました。



第一世代、第二世代ともに使用可能。

即購入OKです。



在庫僅かですので、

ご検討、よろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ケースティファイ