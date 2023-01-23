『【新品未使用】 CASETIFY オペオペの実 AirPods Apple【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月04日 11時 31分に出品され05月04日 11時 31分に終了予定です。即決価格は10,659円に設定されています。現在244件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン
|商品の状態:
|新品、未使用
|ブランド:
|ケースティファイ
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落札価格10659円
244 入札履歴
終了
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