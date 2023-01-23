『未使用 ノースフェイス ウィンドストッパー ゼファーシェルカーディガン【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 05時 11分に出品され03月04日 05時 11分に終了予定です。即決価格は11,570円に設定されています。現在921件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 THE NORTH FACE WS Zepher Shell Cardigan

ノースフェイス メンズ

ウィンドストッパー ゼファーシェルカーディガン

ND91763



未使用品

カラー : ミリタリーオリーブ(カーキ)

SIZE : L (メンズ)

着丈 : 64㎝ 身幅 : 55㎝ 肩幅 : 44㎝ 袖丈 : 65㎝

(素人採寸の為、多少の誤差はご了承ください)



数年前のモデルです。

着用する機会が無いので、出品いたします。

これから寒い季節に向けていかがですか。



※素人管理・保管の為、ご理解の上でのご購入お願いします。

※神経質な方はご遠慮ください。





ノースフェイス

ダウンジャケット

インナーダウン

ゴアウインドストッパー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 未使用



ノースフェイス



ウィンドストッパー



ゼファーシェルカーディガン