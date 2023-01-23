『HERMES エルメス メンズシャツ セリエボタン 極美品【2024年最新】 』はヤフオクでから03月12日 12時 30分に出品され03月12日 12時 30分に終了予定です。即決価格は14,000円に設定されています。現在462件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 HERMES エルメス

メンズパンツ 極美品

セリエボタン

ストライプ フランス製





ネィビー、ブルーグレー系の粋でお洒落な高級感あるストライプです。２回程短時間着用の大変綺麗な状態です。サイズ表記の小さなタグに宅配クリーニング業者が記しをつけてしまいました。神経質な方はご遠慮下さい。高島屋エルメスか、松坂屋エルメスのどちらかで購入したと思います。クリーニング済み







コットン１００%

シルバー色のセリエボタン



４１

１６



XL〜２XLくらい



肩幅

約４９センチ

身幅

約５９センチ

袖丈

約６５センチ

着丈

約８０センチ

（一番長いところ）

若干の誤差はお許しください





すり替え防止の為、返品ご遠慮下さい



柄...ストライプ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ HERMES



エルメス メンズシャツ セリエボタン 極美品