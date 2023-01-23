『ONE PIECE 海賊王 風 ワンピース 海軍のユニホーム 青キジクザン コスプレ衣装 仮装変装パーティー/ハロウィンコスチューム【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 10時 09分に出品され03月03日 10時 09分に終了予定です。即決価格は7,657円に設定されています。現在787件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品詳細】



セット内容： シャツ、ベスト、ズボン、ネクタイ、コート





サイズ：（1-2cm誤差あございます）

S：バスト90-92 ウェスト78-80 ヒップ91-93 身長163-167

M：バスト93-95 ウェスト81-83 ヒップ94-96 身長168-172

L：バスト96-98 ウェスト84-86 ヒップ97-99 身長173-177

XL：バスト99-101 ウェスト87-89 ヒップ100-102 身長178-182

2XL：バスト102-104 ウェスト90-92 ヒップ103-105 身長183-187

3XL：バスト105-107 ウェスト83-95 ヒップ106-108 身長188-192