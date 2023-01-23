『IL BISONTE イルビゾンテ 肩掛けレザーバッグ ハンドバッグ【お歳暮】』はヤフオクでから04月03日 00時 27分に出品され04月03日 00時 27分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在833件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 IL BISONTE イルビゾンテ 肩掛けレザーバッグ ハンドバッグになります。



詳細は写真をご確認ください。



◾️サイズ



高さ（持ち手含まず）約16㎝ 横幅約29㎝



◾️状態



レザー素材の為、シワ、アメジミ、キズ等はご理解下さい。



神経質な方は購入をお控え下さい。



状態は写真にてご確認下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: イルビゾンテ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ IL

BISONTE

イルビゾンテ

肩掛けレザーバッグ

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