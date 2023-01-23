『BALENCIAGA ジップアップ フーディー【お歳暮】』はヤフオクでから03月15日 10時 34分に出品され03月15日 10時 34分に終了予定です。即決価格は15,522円に設定されています。現在284件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 BALENCIAGA UNITY SPORTS ICON BIKER ZIPUP HOODIE



バレンシアガ バイカージップアップ フーディー



試着しましたがサイズが合わなかったため出品します。



サイズ：M

購入先：メルカリ



着丈:約70cm

身幅:約60cm

袖丈:約55cm



左右ポケットあり、ファスナースライダー2つ



XL相当(大きめのサイズ感です)



全体的にダメージ加工が施されており、160cm-180cm前後の方に合うサイズ感です。丈が少し短めなので、最近流行りのタイトなイメージで着用できます。



正規品保証の証明書等がないため、格安で出品しております。確実正規品をお探しの方は購入をお控え頂けますと幸いです。



ご理解のほどよろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: バレンシアガ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ BALENCIAGA

ジップアップ

フーディー