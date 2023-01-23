『セイコー アストロボイス 松本零士デザイン【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月22日 14時 02分に出品され03月22日 14時 02分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在81件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 セイコー アストロボイス 松本零士デザイン



説明書が無いので、詳しい動作確認はできておりません。

新品の電池に交換済です。

時刻合わせや、アラーム設定は出来ました。

時刻のズレもありません。



あくまでも中古品ですので、ご理解の上ご購入ください。



#SEIKO

#松本零士デザイン

#アストロボイス



申し訳ありませんが、トラブルの元になるため、私が出品している商品は全て取り置き不可とさせていただいております。

あと、仕事の都合により発送に少しお時間頂く場合がございます。

ご理解頂ますようお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: セイコー

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ セイコー アストロボイス 松本零士デザイン