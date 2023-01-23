『SEIKO クロノグラフ 腕時計 本革ベルトセット SND375P-BK【お歳暮】』はヤフオクでから03月18日 12時 40分に出品され03月18日 12時 40分に終了予定です。即決価格は8,736円に設定されています。現在65件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 SEIKO クロノグラフ 腕時計 本革ベルトセット 国内セイコー正規流通品 ブラック ミリタリークロノSND375P-BK

[並行輸入品]



定価15,500円で2024年8月にAmazonで購入しました



新品・未使用(開封のみしています)

【高品質な時計】

【多機能なデザイン】

このモデルは、視認性の高い黒い文字盤に、日付表示や24時間表示機能を備えています。



【付属品完備】

購入時の保証書、クリーニングクロス、調整用工具が付属しており、安心してお使いいただけます。



- ブランド: SEIKO

- モデル番号: SND375P-BK

- 付属品: 保証書、クリーニングクロス、工具

- ベルト素材: ラバー

- カラー: 黒



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: セイコー

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ SEIKO

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腕時計

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SND375P-BK