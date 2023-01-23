『90s STUSSY ステューシー ナイロン ジャケット M old オールド【2024年最新】 』はヤフオクでから04月07日 13時 57分に出品され04月07日 13時 57分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在405件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 STUSSYナイロンジャケット



サイズ:М



カラー:ブラック



身幅56 着丈70 袖丈65



ハニカム生地のナイロンを使用した珍しいジャケットです



2、3回着用後、自宅保管していた為程度良好です。ドローコードも伸びていません。



分厚くなく、気軽に羽織って行ける一品です。90sのオールドステューシーがこの値段で購入できるのは中々ないと思うので、ぜひ検討してください。



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大戦モデル 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ステューシー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 90s

STUSSY

ステューシー

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