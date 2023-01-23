『希少美品！BALMAIN グラフィティーパーカー オーバーサイズ ダメージ加工【お歳暮】』はヤフオクでから03月17日 20時 27分に出品され03月17日 20時 27分に終了予定です。即決価格は14,800円に設定されています。現在770件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★品名

BALMAIN PARIS BALMAIN HOMME バルマン

グラフィティーパーカー ダメージ加工

グラフィティーエフェクトフーディ

サイドジップ グラデーション ロゴプリント

白×黒 オーバーサイズ ワイドシルエット

ブルーベルジャパン 希少



画家がペイントを散りばめたようなアーティスティックで斬新な配色の切替に、胸元のBALMAN LOGOがとても目を惹きます。計算されたダメージ加工、オーバーサイズシルエットにバルマンを象徴するサイドジップなど、細部までこだわり抜かれた作品です。



★サイズ 表記XS

※XS表記ですがかなりオーバーサイズです。

170cm62kg普通体型男性で良い感じのサイズ感です

肩幅 51cm

身幅 52cm

袖丈 67cm

着丈 72cm

（平置き採寸）

素人採寸のため多少の誤差はご理解ください。



★素材 本体 コットン 綿 100%

リブ部分 コットン 綿 97%

ポリウレタン 3%



★カラー ブラック×グレー×ホワイト

グラデーション



★状態 中古品/美品

目立った傷や汚れなく美品です。

あくまで中古品ですのでご理解お願い致します



★参考定価 16万円程



★購入店舗 国内大手ブランドショップ



※即購入OK

価格交渉中でも早い物勝ちになります。

ご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: バルマン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 希少美品！BALMAIN グラフィティーパーカー オーバーサイズ ダメージ加工