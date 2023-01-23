『ルイ・ヴィトン サンチュール LV イニシャル メンズ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 02時 40分に出品され03月29日 02時 40分に終了予定です。即決価格は11,375円に設定されています。現在670件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド名】ルイ・ヴィトン/Louis Vuitton

【ブランド状態ランク】ランクB

【タイプ】サンチュール LV イニシャル

【型番】M9808

【対象】メンズ

【シリアル】CA3180

【サイズ詳細備考】表記サイズ：90/36、全長：約101cm、胴回り：約77cm～90cm、幅：約4cm

【素材】ダミエグラフィット

【表記カラー】ブラック

【コメント】

全体的には美品ですが、

型崩れ、写真5枚目にある通り白くなっている部分あり。

【付属品】なし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ ルイ・ヴィトン

サンチュール

LV

イニシャル

メンズ