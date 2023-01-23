『Graphpaper ブロード 長袖 オーバーサイズ バンドカラー シャツ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 14時 46分に出品され03月29日 14時 46分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在731件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Graphpaper / GM223 50072B / Oxford Oversized L/S Band Collar Shirt (BLUE)



未使用に近い、タグ無し



【スタイル】

上質な素材とこだわりのシルエットで、洗練された大人の装い極上の肌触りと着心地を実現する、スーピマコットンブロード

滑らかで上質な光沢と、毛羽立ちにくいスーピマコットン100％のブロード生地を使用しています。高級シーツにも使用されるほどの繊維の細さで作られており、適度なハリと柔らかさを兼ね備えています。肌触りが良く、長時間の着用でも快適にお過ごしいただけます。



【デザイン】

どんなシーンにも合わせやすい、万能なデザイン。ゆったりとしたオーバーサイズで、こなれた雰囲気を演出。ドロップショルダーとボリュームのあるボックスシルエットが特徴の、オーバーサイズデザイン。肩の傾斜やヨークの位置、アームホールの広さなど、細部にまでこだわったシルエットは、こなれた雰囲気を演出します。シンプルなデザインなので、どんなボトムスとも合わせやすく、幅広いシーンで活躍します。デニムやチノパンでカジュアルに着こなしたり、スラックスでキレイめに着こなしたり、様々なスタイリングが楽しめます。



【色】

洗練された印象を与える、バンドカラー

首元にすっきりとしたバンドカラーを採用。ジャケットのような感覚で羽織ることもでき、大人の洗練された印象を与えます。ボタンを開けて着ると、抜け感のあるスタイルを楽しめます。



【サイズ】

前身頃:81.5cm

後身頃:85cm

身幅:67cm

肩幅:60cm

袖丈:57cm

首周り:41cm





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#スタジオニコルソン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: グラフペーパー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Graphpaper

ブロード

長袖

オーバーサイズ

バンドカラー

シャツ