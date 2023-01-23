『ポーター スモーキー スリングショルダー バッグ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 01時 25分に出品され03月13日 01時 25分に終了予定です。即決価格は9,620円に設定されています。現在442件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カジュアルアイテムからビジネスまで使える人気シリーズ「PORTER SMOKY（スモーキー）」。普段使いや旅行などに最適なサイズで、左右のどちらの肩からでも掛けられる仕様です。



使用品ですが大事に使いましたので目立つようなキズ汚れもなく、まだまだ長くキレイにお使い頂けるかと思います。



詳しい状態は写真にてご確認ください。

別途確認したい箇所がございましたら写真をアップしますのでお申し付けください。



(以下HPより抜粋)



■品番

592-07531

■ブランド / シリーズ

PORTER SMOKY

■カテゴリー

ショルダーバッグ スリングショルダーバッグ

■サイズ

W:170mm/H:300mm/D:50mm

■重量

480g

■素材

コーデュラダック（縦糸：コットンムラ糸1000D 横糸：コーデュラナイロン1000D）



※中古品であることをご了承の上、ご購入をお願い致します。

使用品ですので多少の傷や汚れはあります。神経質な方はご遠慮下さい。

※掲載写真が付属品含め全てになります。



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実際の商品を手にとって確認することがでないお取引ですので、できるだけ多くの写真・状態が分かる鮮明な写真を掲載しております。

掲載写真以外の箇所を確認されたい場合は、別途写真をアップしますのでお気軽にお申し付けください。



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カラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ポーター／ヨシダカバン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ポーター スモーキー スリングショルダー

バッグ