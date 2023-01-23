『★RB3025-L0205-58★新品 RayBan レイバン サングラス【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 09時 53分に出品され03月31日 09時 53分に終了予定です。即決価格は9,620円に設定されています。現在79件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 国内流通の正規品となりますので

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Ray-Ban レイバン RB3025-L0205-58

サングラス ティアドロップ

AVIATOR アビエーター



■カラー ゴールド

■レンズカラー G-15 GREEN

■可視光線透過率 13.2%

■サイズ 58□14-135

■フレーム全長 142mm 縦 50mm

■付属品：純正ケース・メガネ拭き・説明書・保証書



個人出品の為、保証書は未記入になります。

保証等が必要な方は店舗で購入ください

落札後のキャンセルは不可となります

ご了承の上の購入とさせていただきます



RayBan レイバン サングラス

正規品 本物 新品 未使用 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: レイバン

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メンズ

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