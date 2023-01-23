『KAPTAIN SUNSHINE Padding PulloverJacket【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 04時 00分に出品され03月28日 04時 00分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在37件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 キャプテンサンシャイン パディングプルオーバージャケット ブルゾン



・色：ベージュ(光加減によりますが、実物マットでくすんだベージュになります)

・サイズ：38 (着丈81cm、身幅68cm、裄丈89cm)

・定価：46,200円



・すごく分厚いわけではないですが、裏フリースで気密性があるので、インナー調整で3シーズン使用できるかと思います。



・襟元に汚れございます。お安めの設定とはしてますが、神経質な方は購入お控え下さい。



・あまり中古でも品が少ないので探していた方はぜひ。





ライトウエイトながらも高密度に織り上げたナイロンウェザーです。

撥水加工も施しているので、様々なシーンにも活躍します。



撥水ナイロンの中綿を挟んだプルオーバー・フィールドジャケットです。

コートのインナーにも使える、軽くて暖かい優れものです。







porter classic ポータークラシック

old joe オールドジョー

phigvel フィグベル

hender scheme エンダースキーマ

Graphpaper グラフペーパー

freshsurvice フレッシュサービス

scye サイ

kaptain sunshine キャプテンサンシャイン

n.hoolywood エヌハリウッド

AURALEE オーラーリー

daiwa pier39 ダイワピア

yaeca ヤエカ

blurhms ブラームス

unused アンユーズド

visvim ヴィズヴィム

is-ness イズネス

digawel ディガウェル

ENGINEERED GARMENTS エンジニアドガーメンツ

White Mountianering ホワイトマウンテニアリング

comoli コモリ

kolor カラー

sacai サカイ

nonnative ノンネィティブ

Nigel Cabourn ナイジェルケーボン

FRANK LEDER フランクリーダー

RRL ダブルアールエル

WTAPS ダブルタップス

Barbour バブアー

filmelange フィルメランジェ

markaware マーカウェア



カラー···ベージュ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: キャプテンサンシャイン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ KAPTAIN

SUNSHINE

Padding

PulloverJacket