『新品同様ですthe row 90s bag ハンドバッグ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月29日 11時 34分に出品され03月29日 11時 34分に終了予定です。即決価格は12,480円に設定されています。現在834件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧くださりありがとうございます。

the row ザロウ 90s Bag

サイズ：20 x 11 x 8 cm

カラー...ブラック

撮影環境やご利用の携帯などによって色味は若干違う場合がございます。予めご了承ください。

購入後に一度使用していますが、ショルダーベルトは未使用なので、目測では傷や汚れがなく新品とほぼ同じに見えます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ザロウ

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