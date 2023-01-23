『⭐︎未使用⭐︎Jane Marpleタータンチェック柄コートM【YK0037】【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月29日 04時 57分に出品され03月29日 04時 57分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在565件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ⭐︎未使用品⭐︎



【ブランド名】Jane Marpleジェーンマープル



【表記サイズ】M



【実寸サイズ(㎝)】

身幅：44 着丈：74 肩幅：34 袖丈：55.5



【色】赤 緑 青など



【仕様】前ボタン開閉 裏地あり ファー取り外し可 定価¥50,190 日本製 替えボタン付



※発送方法などプロフィールをご覧ください。



※北海道・沖縄の方へ

大変申し訳ありませんが送料が大きくかかってしまう為、宅急便コンパクトに収まらない場合、送料をプラス【300円】いただきたいと思います。

購入希望の方は事前にコメントをいただけると幸いですm(_ _)m



※メルカリ便希望の方へ

通常、クロネコヤマトorゆうパケットでの発送となりますが、メルカリ便への変更も可能です。しかし、大きさによっては追加料金をいただく場合がございますので、ご購入の前にコメントをいただけると幸いですm(_ _)m



季節···秋冬



カラー···レッド 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ジェーンマープル

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ⭐︎未使用⭐︎Jane

Marpleタータンチェック柄コートM【YK0037】