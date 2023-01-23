『Magical Drop マジカルドロップ2 大会限定 tシャツ 非売品 ゲーム【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 03時 07分に出品され03月20日 03時 07分に終了予定です。即決価格は22,172円に設定されています。現在986件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品説明】

［サイズ］

L程度 表記なし

肩幅55

着丈73

身幅53

［素材］

綿100

［コンディション］

10段階評価中9



●注意事項●

・古着の取り扱いにつき神経質な方はご遠慮ください、基本的に返品交換は不可能ですがこちらに記載以外の問題がありましたら対応いたしますのでご連絡くださいませ。

・出品商品は、ブランド直営店、もしくはブランドショップで購入した物で、全て鑑定済の正規品になります。

ご安心してお求め下さい。



コンディション表記について

10-新品もしくは未使用品

9-新品に近い美品、5回以内使用程度

8-目立つ傷汚れのない美品

7-使用感はあるが目立つ傷汚れのない美品

6-使用感が目立つ並品、傷汚れはなし

5-目立たないが小さな傷汚れ等見受けられる

4-明らかなる傷汚れが2箇所以上あり

3-大きな汚れあり

2-破損、使用時の問題があるが使用は可能

1-使用不可のジャンク品



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#古着屋mogu #古着 #原宿 #お洒落古着 ＃アウトドア #スポーツ #ヴィンテージ #90s #vintage ＃ブランド古着 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L

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Drop

マジカルドロップ2

大会限定 tシャツ

非売品 ゲーム