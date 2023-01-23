『【極美品】コムデギャルソン 希少レア ジャケット Pコート ミリタリー m65【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 02時 33分に出品され03月26日 02時 33分に終了予定です。即決価格は16,677円に設定されています。現在98件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 GANRYU COMME des GARCONS 13AW ウールメルトン4ポケットミリタリーブルゾンです。ウールメルトン生地が使用された4ポケットジャケット。裾にドローコードが配備されておりコーチジャケットのようなディテールも特徴的です。フロントポケットはすべてベローズポケット(立体ポケット)仕立て。袖口や裾・ウエストはボタン・ドローコードによりシルエットやフィット感の調節が可能となっています。鮮やかな発色も魅力的な一着。若干の使用感はあるかと思いますが、目立った傷や汚れもなくまだまだお使いいただけます。

--------------------------------------------

型番：

ブランド名：GANRYU COMME des GARCONS

色：

素材：ウール キュプラ

生産国：日本

サイズ：S

--------------------------------------------

肩幅：約44cm

身幅：約51cm

袖丈：約62cm

裄丈：約cm

着丈：約67.5cm

総丈：約cm

前身頃：約cm

後身頃：約cm

--------------------------------------------

※画像のカラーのイメージとお客様のイメージがお使いのモニターや

環境により異なる場合がございます。予めご了承ください。

※完璧なお品をお求めの方、また中古品にご理解のない方におきましては、

恐れ入りますがご購入をお控え頂けますようお願い申し上げます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: コムデギャルソンオム

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【極美品】コムデギャルソン

希少レア

ジャケット

Pコート

ミリタリー

m65