『ルイ・ヴィトン モノグラム スピーディー 25【お歳暮】』はヤフオクでから03月28日 19時 50分に出品され03月28日 19時 50分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在620件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ルイ・ヴィトン LOUISVUITTON

モノグラム スピーディー 25



サイズ‥約縦21cm横25cm厚さ15cm

ポケット‥内ポケット×1

付属品‥パドロック（キー紛失）

シリアルナンバー‥薄っすらと残っていますが読み取れません。

購入当時のシリアル表記をご確認ください。（画像13参照）



三越ルイヴィトンブティックで30年以上前に購入した正規品でございます。

写真の通り全体的に使用感があります。

内部にシミがあります。

外側には目立ったシミや汚れはありません。



◎大切に保管しておりましたので、問題なくご使用頂けるお品です。











※画像の通りのお渡しになります。

気になる点はご質問頂きご納得してからのご購入をお願い致します。

※中古品であること、素人の自宅保管ということ、共にご理解いただきご購入をお願いします。

商品に少しでも不安がある方はご購入をお控えください。

※あんしん鑑定を付けておりますので返品はメルカリからのみお受け致します。



型番···スピーディ

柄/種類···モノグラム

カラー···ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ルイ・ヴィトン



モノグラム



スピーディー

25