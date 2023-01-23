『BiSH プロミスザスター CD DVD ベアブリック【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 22時 41分に出品され03月24日 22時 41分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在602件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 「プロミスザスター」

BiSH



#BiSH #CD・DVD



開封済みですが、DVDを再生したのみでその後は箱に収納していました。

ベアブリックは出していません。

外装のビニールはシワがあります、開封場所にセロテープで固定していました。 商品の情報 カテゴリー: CD・DVD・ブルーレイ>>>CD>>>邦楽 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ CD・DVD・ブルーレイ

CD

邦楽 タグ BiSH

プロミスザスター

CD

DVD

ベアブリック