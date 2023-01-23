『Apple Magic Trackpad 2【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月03日 10時 52分に出品され04月03日 10時 52分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在97件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Majic Trackpad2(Space Gray)

MRMF2J/A



買ったのですが、トラックボール派と自分のデスク配置に合わなかったので、出品いたします。

デスクに設置していましたが、まず触る事が無く放置していました。

購入時からフィルムを貼っていたのでとても綺麗です。



【状態】

動作不良なし



【使用期間】

2021年頃 〜 たまに使用



【欠品】

充電用Lightningケーブル



※状態は良いですが少しは使用したのでご理解いただける方はよろしくお願いいたします。

※ノークレームノーリターンでお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>マウス・トラックボール 商品の状態: 未使用に近い ブランド: アップル