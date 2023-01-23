『ROD STEWART FACES 日本公演 パンフレット 1974【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月04日 04時 52分に出品され05月04日 04時 52分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在902件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ROD STEWART FACES 日本公演 パンフレット 1974

ロッドスチュワート フェイセズ

山内テツ ロンウッド

ジャンル...海外アーティスト



海外アーティスト···Rod Stewart 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>タレントグッズ>>>ミュージシャン 商品の状態: 全体的に状態が悪い