『半壊 クラッシュ NEW YORKロゴ ボロ加工 スウェット 常田大希 Lサイズ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 00時 02分に出品され03月30日 00時 02分に終了予定です。即決価格は10,800円に設定されています。現在520件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ⚀⚁⚂⚃⚄⚅⚀⚁⚂⚃⚄⚅⚀⚁⚂⚃⚄⚅⚀⚁⚂⚃⚄⚅⚀⚁⚂⚃⚄⚅⚀⚁⚂⚃⚄⚅⚀⚁⚂⚃

<商品説明>



* 常田トレーナー



* ダメージトレーナー



*カラー ライトグレー



*サイズ:L相当

着丈(背面襟下から) 69cm 襟(リブ)2㎝

身幅 59㎝ 肩幅 54cm 袖丈 60㎝ 裄丈 88cm



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１点物 半壊 クラッシュ NEW YORKロゴ ボロ加工 トレーナー スウェット broken boro sweat 常田大希 Lサイズ



出品後に即ご購入頂きましたボロ加工トレーナーです。常田大希さんの着用されていたNEW YORKトレーナーをサンプリングしダメージ、ボロ加工を施した1点物のトレーナーです！





◎１点物の商品撮影に時間がかかる為、掲載写真は前回販売したLサイズの物となります。写真にほぼ近いダメージ加工となります。ご理解頂ける方は＋αお値引きをさせて頂きます。



・問題の無い方は表示金額から1500円お値引きさせて頂き、フォロワー様はそこから10%のお値引きをさせて頂きます。



・個体ごとの写真をご希望の方は、平均2日程で写真をアップさせて頂きます。その際はフォロー割引のみのお値引きをさせて頂きます。







※インナーのニットは付属しませんのでご了承をお願い致します。





全て1点物になりどちらも早い者勝ちとなります(><)☆



ご質問等ありましたらお気軽にコメントください。

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パーカー 骨 ボーン ペイント デニム リメイク 再構築 つぎはぎ テック系 Tech グランジ Y2K B系 HIPHOP リバースウィーブ ヘビーオンス 在原みゆ紀 菅田将暉 常田大輝 小松菜奈 あのちゃん 管理No.A20241190 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 半壊

クラッシュ

NEW

YORKロゴ

ボロ加工

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常田大希

Lサイズ