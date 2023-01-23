『バーバリー インポート トレンチコート 42【お歳暮】』はヤフオクでから03月25日 11時 32分に出品され03月25日 11時 32分に終了予定です。即決価格は115,000円に設定されています。現在353件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 10年前バーバリーインポート神戸店で30数万円で購入したものです。

袖が長かったため、購入時に少し調整してもらいました。切れ端も残っています。

購入時から時間は経っていますが、着用回数は3〜4回程度ですので状態は良いと思います。

ただし、最後に着用してからクリーニングに出さずにしまっていたため、袖に皺が寄ったままになっています。

（写真4）

このままのお渡しとさせていただきますので、ご自身でクリーニングにお出しください。



サイズ 42



付属品

カバー、ハンガー、ショップカード



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Yahooにも出品しておりますので、ご購入ご希望の場合はコメントいただけますと幸いです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: バーバリー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ バーバリー インポート トレンチコート 42