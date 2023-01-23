『4℃ プラチナ Pt850 ダイヤモンド シンプル ネックレス ヨンドシー【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 01時 47分に出品され03月28日 01時 47分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在314件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ネックレス】

ブランド︰4℃(刻印あり)

カラー︰プラチナ(白金)

素材︰Pt850(刻印あり)

石︰ダイヤモンド

ストーンカラー︰クリア

長さ︰約40cm

付属品︰なし(ネックレスのみ)



異なるサイズのダイヤモンドが流れるように3石並んだシンプルなネックレスです。



目立つ汚れやキズはなく、まだまだ問題なくお使いいただけるかと思います。



出品にあたりジュエリークリーナーやジュエリークロスでクリーニングしています。



中古品であることをご理解いただける方、よろしくお願いします。



防水対策をして、メルカリ便(ネコポスまたはゆうパケットポストmini)でお送り予定です。



#4℃#ヨンドシー#プラチナ#Pt#850#ダイヤモンド#ダイヤ#ウェーブ#シンプル#ネックレス#ペンダント 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>アクセサリー 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ヨンドシー

カテゴリ ファッション

レディース

アクセサリー タグ 4℃ プラチナ Pt850 ダイヤモンド シンプル ネックレス ヨンドシー