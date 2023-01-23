『4℃ プラチナ Pt850 ダイヤモンド シンプル ネックレス ヨンドシー【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 01時 47分に出品され03月28日 01時 47分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在314件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>アクセサリー
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|ヨンドシー
Christian Dior ハート ゴールド ネックレス 00s CD ロゴ
¥ 10920
仁尾彫金『幅１cm厚み３ミリ、平打リング』ハンドメイド337
¥ 12870
アクセサリー ネックレス ①
¥ 4600000
K18YG 18金 フラワーモチーフ リング ダイヤモンド 10号
¥ 18000
デンドライト ブレスレット デンドリテッククォーツ 高品質 希少石 レア石
¥ 13572
美品 ローズカット ダイヤモンドリング
¥ 24882
K18 パール トルマリン ペンダントトップ ネックレストップ Y04061
¥ 10400
【正規品•新品】GUCCIチャーム＆ネックレス
¥ 7020
イブサンローラン チャーム キーホルダー
¥ 7800
専用商品です！korli シルバーネックレス 1158 ¥18000
¥ 7800
ヴィンテージ 18K ゴールド リング 指輪 750 金 宝石 アンティーク
¥ 17342
◆P071 極上良質天然エメラルドダイヤモンドペンダントトップ K18WG
¥ 13800
CHANEL ヘアゴム ブレスレット
¥ 17900
◇ルイヴィトン◇M65071/ポルトクレ/イニシャル/チャーム/ブランド
¥ 11245
agete ネックレスチャーム
¥ 10764
miroir ミロワ K10 ラピス ラピスラズリ リング サイズ 11号
¥ 13000
SALE【ティファニー】パール ２P ハートクローバー リング １３号 1618
¥ 17472
ゴールド フープ型 ピアス 10mm幅 10k 10金 地金 月形 ペア両耳
¥ 9750
落札価格9750円
314 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！