『Jordan 1 Retro High OG x Travis Scott【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 13時 30分に出品され03月24日 13時 30分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在83件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スポーツ>>>バスケットボール>>>シューズ(男性用)
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
|商品のサイズ:
|28cm
|ブランド:
|トラヴィススコット
Air Jordan 6
¥ 14820
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¥ 7020
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¥ 24200
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¥ 9360
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¥ 9360
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¥ 17480
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NIKE AIR JORDAN 1 HIGH OG LIGHT FUSION
¥ 10920
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¥ 11700
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¥ 14820
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¥ 11555
落札価格9750円
83 入札履歴
終了
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