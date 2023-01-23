『Jordan 1 Retro High OG x Travis Scott【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 13時 30分に出品され03月24日 13時 30分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在83件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ナイキ NIKE ×Travis Scott トラヴィス スコット AIR JORDAN1 RETRO HIGH OG エア ジョーダン ワン レトロ ハイ 茶 ブラウン

















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二次流通商品にご理解ある方のみお願い致します 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>バスケットボール>>>シューズ(男性用) 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: 28cm ブランド: トラヴィススコット