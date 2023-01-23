『Louis Vuitton モノグラム ショルダーバッグ ソミユール【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月11日 04時 37分に出品され04月11日 04時 37分に終了予定です。即決価格は21,600円に設定されています。現在343件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 -ブランド: Louis Vuitton ソミュール

- 素材: キャンバス

- 色: ブラウン

- デザイン: モノグラム

- ストラップ長さ: 調整可能

- 開閉方式: フラップ式

-付属品は、ありません。

※１箇所パーツ破損があります。

正規店で有料で御直し可能です。



私自身が、正規店で購入したワンオーナー商品ですので、安心してお使い頂けます。

気に入って使っていましたので、使用に伴う劣化は御座いますが、まだまだお使い頂けます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ Louis

Vuitton

モノグラム

ショルダーバッグ ソミユール