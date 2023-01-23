『東原亜希さん FORME プリーツブラウス【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 14時 33分に出品され04月24日 14時 33分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在902件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 本日届きましたブラウスです！

娘の面接用にと夏に予約していたのですが、届いた今日にはもう面接終了していました、、、

私が着るには可愛すぎるので 出費いたします！

商品の状態確認で開封はしましたが 試着はしていません。



程良いハリ感のあるポリエステルタフタを使用しています。

着心地のよいストレッチ素材です。

撥水加工を施しています。

防汚加工を施しています。

生産国中国

素材本体：ポリエステル100％



サイズは 画像5枚目をご覧ください❤︎ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ 東原亜希さん FORME

プリーツブラウス