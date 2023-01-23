『【美品】希少!Number(N)ineグランジショルダーバッグ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 22時 26分に出品され04月20日 22時 26分に終了予定です。即決価格は11,699円に設定されています。現在302件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 Number(N)ine / ナンバーナイン



【美品】ナンバーナインの名作、グランジショルダーバッグ



カート・コバーンが使用していたバッグをモチーフにデザインされたバッグ

左下の生地をほつれたように仕上げ、下地の花柄が見える手の込んだ一品です。

ウッドボタン



●5回ほど使用していました。



●Number(N)ine恵比寿本店にて購入

当時並んで購入

使用後はクリーニングに出して、大切に保管していました。



●カラー：ブラウン



●サイズ：縦34㎝×横33㎝ 紐の長さ133㎝

※個人採寸ですので多少の誤差はご容赦ください



ニルヴァーナ（NIRVANA）のカートコバーンをシーズンテーマに掲げたコレクション時に発売されたバッグです。

ナンバーナインのコレクターかファンの方に如何でしょうか。

発売から20年経ってますので美品ですがヴィンテージ品として理解下さい。



■ Number(N)ine

創業デザイナーである宮下貴裕は、1973年、東京都に生まれる。服作りは独学で学ぶ。96年、企画、バイヤーを務めたネペンテス(エンジニアド ガーメンツなどを運営)から独立。ブランド名はビートルズの曲目である「レボリューション・ナイン(Revolution #9)」から由来している。宮下貴裕はナンバーナイン脱退後、自身のブランド「タカヒロミヤシタザソロイスト(TAKAHIROMIYASHITATheSoloIst.)」をスタート。



#TAKAHIROMIYASHITATheSoloIst

#タカヒロミヤシタザソロイスト

#ソロイスト

#NUMBERNINE

#ナンバーナイン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ナンバーナイン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【美品】希少!Number(N)ineグランジショルダーバッグ