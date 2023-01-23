『レッドウイング ペコスブーツ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月23日 21時 12分に出品され03月23日 21時 12分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在33件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 この商品をご覧いただきありがとうございます。

RED WING 8169 97年製 縦羽タグ 茶芯 サイズ 9E

傷や汚れあり ソールも擦り減ってます。

写真で確認お願いします。。箱は有りません。

しばらく使用せず、保管していました。

バイクで使用してました。

よろしくお願いします。



カラー···ブラック



素材···本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: 27cm ブランド: レッドウィング

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ レッドウイング ペコスブーツ