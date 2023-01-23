『レッドウイング ペコスブーツ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月23日 21時 12分に出品され03月23日 21時 12分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在33件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>靴
|商品の状態:
|傷や汚れあり
|商品のサイズ:
|27cm
|ブランド:
|レッドウィング
専用
¥ 11400
CONVERSE x Carhartt WIP Chuck Taylor
¥ 14950
Travis Scott × Nike Air Jordan 1 Low OG
¥ 34170
Nike Air Jordan 1 High OG White Cement
¥ 10139
rin様専用
¥ 10250
Red Wing
¥ 10842
NIKE エアマックス95 イエローグラデ 28.0
¥ 11400
26cm ナイキ リアクトエックス インフィニティラン 4 GORE-TEX
¥ 8970
FRAGMENT DSM Dr Martens Hollingborn 1461
¥ 31142
VANS バンズ オーセンティック スウェード 黒 Pig Suede
¥ 7254
新品未使用 バーカー Uチップレザーシューズ 7.5（26.0㎝） ブラック
¥ 14950
【超美品・即日発送】 On x LOEWE Cloudtilt 28.0cm
¥ 25000
G.H.BASS LARSON US7(25cm) ライトウェイト
¥ 10920
SALOMON x SLAM JAM XT-QUESTサロモン スニーカー
¥ 10800
美品❗️LOUIS VUITTON モノグラム ブラック ハイカット 7 1/2
¥ 20298
Converse Timeline All Star J Vtg 59 HI
¥ 11400
VERDY × Nike SB Air Max Ishod Visty
¥ 13250
アシックス JAPANＬ 27.0cm
¥ 13000
落札価格10920円
33 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！