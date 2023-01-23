『BOSEfactory 2番アイアン マッスルバック【お歳暮】』はヤフオクでから03月26日 08時 31分に出品され03月26日 08時 31分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在755件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。

ロングアイアン で有名な

BOSEfactoryの2番アイアンです。



2番：ロフト18度、ライ角58.5度、39.5インチ

シャフト

フジクラ トラヴィル 95 Sフレックス



メルカリにて興味本意で購入致し、2ラウンド使って見ましたが、5番ウッドと同じ飛距離のため、手放します。



マッスルバックの為、難しいと思われますが、慣性モーメントを考慮して作成されているので、意外に簡単に打てました。また、ウッドに比べて曲げたい方向に球筋を調整出来ます。



写真6のシャフトの傷は購入時から付いていました。

素人保管の中古品とご理解ある方よろしくお願いします。







利き腕···左(レフティ)



硬さ···S(M-43/S-1)



利き腕···左(レフティ) 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>クラブ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: フジクラシャフト