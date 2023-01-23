『Louis Vuitton コインケース 財布 黒 レザー モノグラム【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 15時 40分に出品され04月18日 15時 40分に終了予定です。即決価格は12,000円に設定されています。現在653件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 定価36,300円ほどで購入して約半年ほど使用していました。

完璧正規品となります！

早めに売りたいので値引きを検討します！

箱、保存袋なし

レシート等もありませんm(_ _)m

ご理解お願い致します。

コメントお待ちしております。



- ブランド: Louis Vuitton

- 色: 黒

- 素材: レザー

- ジッパー: シルバー

- ロゴ: LVロゴと花モチーフ

- デザイン: モノグラムデザイン



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ Louis

Vuitton

コインケース

財布 黒

レザー

モノグラム