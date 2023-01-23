『総絞り振袖セット 他【2024年最新】 』はヤフオクでから03月09日 03時 47分に出品され03月09日 03時 47分に終了予定です。即決価格は25,350円に設定されています。現在426件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【美しい色合い】

赤と緑のグラデーションが特徴的な着物は、華やかな花柄の刺繍が施されており、目を引くデザインです。



【高品質な素材】

これらの着物は、伝統的な技術で作られており、品質の高い素材が使用されています。特別な場面やイベントにぴったりです。



- 振袖 色: 赤と緑のグラデーション

- デザイン: 花柄の刺繍

身丈166 肩巾34 裄57 袖巾34 袖丈110



- 長襦袢 色: ピンクと水色の幾何学模様

- デザイン: 抽象的な模様

身丈125



素人採寸です。



ご覧いただきありがとうございます。



色合いがとても気に入っていましたが、着用する機会が無くなりました。

留袖、訪問着もいかがですか。



クリーニング後保管していました。

何度か広げたりしたので折りシワがあります。

どなたかに着ていただきたく出品致します。

簡易包装ですが、宜しくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

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