『総絞り振袖セット 他【2024年最新】 』はヤフオクでから03月09日 03時 47分に出品され03月09日 03時 47分に終了予定です。即決価格は25,350円に設定されています。現在426件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
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¥ 9204
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落札価格25350円
426 入札履歴
終了
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