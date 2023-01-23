『美品 Nikon Ai-s Nikkor 28mm F2.8 SICモデル【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 00時 25分に出品され03月20日 00時 25分に終了予定です。即決価格は14,000円に設定されています。現在288件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



製品名：Nikon Ai-S NIKKOR 28mm F2.8

＜仕様＞

■ ニコンFマウント

■ ホコリの混入は少なく美品です。

■ マウントのスレ傷はほぼありません。

■ 各動作に問題ありません。

■ 少なくともカビ、クモリはみられません。とてもクリアーな状態です。

（もしかすると詳しく調べるとごく僅かなカビがみつかる可能性はあるかもしれません。あらかじめご容赦ください。）

■シリアルナンバー 832440



【付属品】：

前後キャップ



【備考】：他サイトでも出品中です。タイミングによっては取引が成立できない場合がございます。ご了承ください。



【管理番号】 24037



【商品ランク】 A



---商品ランクは下記ランク表をご参照下さい---



ランク表 ※ランクは当店の主観によるものとなります。

N新品・未使用：新品・付属品が全て揃っている状態。

A美品：使用感少ない。見た目に問題の無い状態。

B目立った傷や汚れ無し：一般的な使用感のある状態。キズ僅かに見受けられる程度。

Cやや傷や汚れあり：傷・汚れが多少見受けられる状態。

D傷や汚れあり：キズ・汚れが多めの状態、もしくは一部難有状態。

Jジャンク・動作未確認：ジャンク品。動作や汚れに問題あり。もしくは動作未確認品。

記載事項以外の不具合や汚れ等も含む。動作・外観保証無し。ノークレーム・ノーリターン品です。

サイズ...ニコンFマウント

開放F値...2.8

焦点距離...28ｍｍ

その他特徴...オールドレンズ、前面レンズキャップ付き



【配送について】

匿名配送はご利用いただけません。

ゆうパックでの配送となります。しっかり梱包し安全に配送いたしますので、どうぞご安心ください。



【理想的な購入者様】

- 中古品の特性をご理解いただける方

- スムーズなコミュニケーションが可能な方

- 即決可能な方を優先させていただきます

- 商品詳細を十分にご確認いただける方

※上記に該当しない方はご購入をお控えください。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>レンズ(単焦点) 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: ニコンFマウント ブランド: ニコン