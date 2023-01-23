『ロイヤルオーダーシルバーネックレス925FALSDEALDESIGNA&G【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 21時 55分に出品され03月11日 21時 55分に終了予定です。即決価格は37,996円に設定されています。現在397件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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#シルバーアクセ多数出品中



royal orderのシルバーネックレスのご紹介です。



DEMI GODペンダントトップのオニキスとリピートリリーチェーンのセットになります。



ペンダントトップ、チェーン共にバランスの良いデザインで、チェーンは繋ぎの丸カンにフックを引っ掛けられるため、首周り長さに合わせて多少調整して着用できると思います。(画像7参照)



素材:シルバー925、オニキス、いぶし加工



サイズ:画像参照、チェーン長さ58cm(途中の丸カンで調整可)



付属品は特にありません。





































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deal design

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素材...シルバー925 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>アクセサリー 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ロイヤルオーダー

カテゴリ ファッション

メンズ

アクセサリー タグ ロイヤルオーダーシルバーネックレス925FALSDEALDESIGNA&G