『Chrome Hearts Cross Ball Stud Earrings【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 10時 45分に出品され04月11日 10時 45分に終了予定です。即決価格は16,560円に設定されています。現在348件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Chrome Hearts Cross Ball Stud Earrings "Silver"クロムハーツ クロスボール スタッド ピアス "シルバー"



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スニダンにて購入

付属品…革袋 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>アクセサリー 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: クロムハーツ

カテゴリ ファッション

メンズ

アクセサリー タグ Chrome

Hearts

Cross

Ball

Stud

Earrings