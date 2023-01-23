『超レア 美品 ドラゴン1/400 E-6B MERCURY 金属製飛行機【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 01時 35分に出品され03月16日 01時 35分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在619件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品の説明

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☆ドラゴン ウイングス 1/400 金属製モデル 一部車輪など樹脂製品

☆ボーイングE-6マーキュリー(旧エルメス)は、ボーイング707-300をベースにした

空中指揮所および通信リレーです。

☆購入後、長い間箱に入ったままの長期保管品です。

☆外箱は、経年変化で色焼けしていますが、中は新品に近い状態です。

美品（写真）

☆機体色の白とレタリングデザインが大変美しいです。



ご注意

☆新品とは異なりますが、中身はきれいな状態が保たれています。

☆飛行機模型をコレクションされている方にお薦めです。



#1/400＃飛行機模型 #DRAGON WINGS#美品#ダイキャスト#超レア 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>模型・プラモデル>>>航空機・ヘリコプター 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ドラゴンウイングス