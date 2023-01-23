『JIMMY CHOO 黒 レザー トートバッグ レザー スタッズ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 05時 20分に出品され03月27日 05時 20分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在40件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 JIMMY CHOO ジミーチュウ

Black Studded Leather Saba Hobo

スタッズ トートバッグ レザー ブラック 黒 サバ



ハンドルに巻き付けられたストラップ アクセントにアンティーク シルバーとガンメタルのスタッズがあしらわれています。サイドにはロゴ ネーム プレートが付いており、マグネットで開閉すると、ジッパー付きのチュウ ファブリックと 3 つのスライド ポケットがあります。ダストバッグ付きで、角と金具は摩耗しており、ブラックのスエードには跡があり、内側は汚れています (ポケットの内側も含む)。ワイルドな夜を過ごしてきましたが、真のロックンロール ファッションで、パーティーで本格的なだらしなく決まります。



【サイズ】

横 約41cm

縦 約33.5cm

まち 約16cm

平置き、素人寸法の為多少の誤差あり



【デザインの特徴】

黒のレザーにスタッズ装飾が施されており、シンプルながらも存在感があります。持ち手は柔らかく、持ちやすいデザインです。



【スタイルと用途】

中型のトートバッグは、日常使いに最適で、カジュアルからフォーマルまで幅広いスタイルに合わせやすいです。



少し小キズやスレがありますが、大きく目立つほどのダメージではなくまだまだ十分使っていただけます。 鞄の内側は特に汚れはなく大変綺麗です。



スタッズ部分に傷ありよく見ないとわからない程度ですがシワ薄い引っ掻き傷などが数箇所あるので写真でご確認ください。



個人の主観ですがそこまで目立たないと思います。一見かなり美品に個人的には感じます。



※商品の状態については画像を見て判断し、商品説明と共に必ず納得の上、ご購入頂けると嬉しいです商品説明の美品などは個人的主観で記載させて頂いてますので、少しでも気になる点がある方、神経質な方はご購入をお控え下さい。

※検品はしていますが素人判断の為、どうしても、見逃し、見落としてしまった部分があるかもしれません。その点はご了承のほどお願い致します。

※154cmの私が持つと着用外国人モデルさんよりかは体感大きく感じました。

※iPhoneで撮影しておりますので、実物の色や質感と異なる場合がございます。お使いのデバイス、環境によってお色味が変わる可能性がございます

※中古品売買の特質をご理解頂き、神経質な方はご入札をお控えください 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ JIMMY

CHOO

黒

レザー

トートバッグ レザー スタッズ