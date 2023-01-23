『新品U.S. POLO ASSN. ポロ ボンディントートバッグ レディース【お歳暮】』はヤフオクでから05月01日 14時 09分に出品され05月01日 14時 09分に終了予定です。即決価格は7,643円に設定されています。現在686件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 -----・・・・・----------・・・・・-----



新品U.S. POLO ASSN. ポロ ボンディントートバッグ レディース



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フォロー割してます‼︎

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✳︎状態...新品タグ無し

✳︎カラー...アイボリー

✳︎サイズ...フリーサイズ

画像添付



マチも広めで大容量です！

持ち手がしっかりしており重たいものを

入れても型崩れしないのも嬉しい



#＊akoの出品一覧＊



他でも出品している為、急に売り切れる場合がございます。ご了承下さいませ。



お読み頂きありがとうございました

是非ご検討下さい╰(*´︶`*)╯♡



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カラー···ホワイト



特徴···横長



特徴···横長,マチあり 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ユーエスポロアッスン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 新品U.S.

POLO

ASSN.

ポロ ボンディントートバッグ レディース